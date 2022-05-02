Dijital Türk lirası için kritik adım! Pilot uygulama başlıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye'nin öncü teknoloji kuruluşlarının yürüttüğü Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde pilot uygulama yapılacak.
TCMB'nin HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor.
Dijital para sistemlerinin yaygınlaşması ve kullanım alanlarının giderek artmasından sonra çağı yakalamak adına harekete geçen TCMB, dijital Türk lirası üretmek için yerli teknoloji firmalarıyla bir araya geldi.
Yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolün ardından çalışmaları hızla sürdürülen Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde HAVELSAN, Dijital Türk Lirası Ağı için altyapının hazırlanması, bu ağ için Dağıtık Defter Platformu'nun kurulumunun yapılması, platform ile çalışacak akıllı sözleşme ve arka-uç uygulamalarının hazırlanması sorumluluklarını üstlendi.
Prototip dijital kimlik yönetim altyapısının hazırlanması ve entegrasyonunun yapılması, mobil cüzdan uygulamasının hazırlanması görevlerini yerine getiren HAVELSAN, ayrıca dijital paranın ihraç, dağıtım, çevrim içi ödeme/aktarım ve itfa senaryolarının test edilmesi, pilot uygulama sürecinin yürütülmesi, sistem performans ve kullanıcı deneyimi ölçümlerinin raporlanması gibi konularda hem destek hem de geliştirici olarak görev alıyor.
HAVELSAN, siber güvenlik ve veri analitiği konularında da Dijital Türk Lirası Geliştirme Projesi'nin sorumluluğunu üstleniyor.
GÜVENLİK TESTLERİ DE YAPILACAK
Proje kapsamında, geliştirme, test, simülasyon ve iş takip araçlarının proje paydaşlarının kullanımına sunulacağı ortam HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak.
Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek.
Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip "Dijital Türk Lirası Ağı" tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.
Dar kapsamlı Dijital Türk Lirası Ağı'nın oluşturulmasının ardından katılımcı paydaş kurumlar, çalışanlarının dijital para işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve kullanıcı deneyimiyle sistem performansının ölçülmesini amaçlıyor.
Dijital Türk lirası kullanımının önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot uygulama olarak kullanılması ve çalışanlara kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapma imkanı sağlanması hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!
- Bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak?
- Nisan enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
- Petrol fiyatları son durum: 2 Mayıs benzin, motorin (mazot) ve LGP litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı?
- Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı?
- Bayramda Avrasya Tüneli ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tüneli bedava mı?
- Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler?
- Bayram tebrik mesajı: 2022 Ramazan Bayram kutlama mesajları burada! Resimli, en güzel, en yeni bayram mesajları
- Bayram tatili kaç gün sürecek? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Bayramın son gün ne zaman?
- Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...