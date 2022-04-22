22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hangi ülkelere yurtdışı turlar başladı? Yurtdışı turu yapmak isteyenlere önemli bilgiler

Hangi ülkelere yurtdışı turlar başladı? Yurtdışı turu yapmak isteyenlere önemli bilgiler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
Hangi ülkelere yurtdışı turlar başladı? Yurtdışı turu yapmak isteyenlere önemli bilgiler

2019 yılının son günlerinden beri tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, en büyük etkilerinden birini turizm sektörü üzerinde gösterdi. Ölümcül hastalığın etkilerinin kontrol altına alınmasıyla başlayan yeni normal süreç ile birlikte ise turizm sektöründe de durumlar yavaş yavaş eski seyrine dönmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre ise 27 Mayıs’tan itibaren yurt genelindeki tüm otel, apart ve pansiyon hizmeti veren turizm işletmelerinin açılması öngörülüyor. Elbette yurt dışından Türkiye’ye girişlerde hastalığa karşı alınan tedbirler üst düzeyde uygulanmaya devam edecek. Peki Türkiye’den yurt dışına çıkmak isteyen turistleri neler bekliyor?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA