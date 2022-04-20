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Sagist Group Başkanı Metin Durmaz 40 adet villa yapacaklarını duyurdu! Şile bölgesinde arazi satın alındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Sagist Group Başkanı Metin Durmaz 40 adet villa yapacaklarını duyurdu! Şile bölgesinde arazi satın alındı

Sagist Group Başkanı Metin Durmaz 40 adet villa yapacaklarını duyurdu. İstanbul'un merkezine uzak olan Şile bölgesinden 40 villalı bir sitenin inşaatına yıl ortasında başlanacak dedi. İşte yeni projenin detayları…

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