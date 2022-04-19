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Son dakika: Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor tazeledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor tazeledi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.531,86 puana taşıdı. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak güne 2.524,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

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