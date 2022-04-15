Kimlik yenileme ücreti 2022 ne kadar? Yeni kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik yenileme için gerekli belgeler neler?

YENİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

Bir adet biyometrik fotoğraf

GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim edilir. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanır.

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. Geçerlilik tarihi kimlik kartı üzerinde yer alır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecektir.