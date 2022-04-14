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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak?

Son dakika haberi... Piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT TUTULACAĞINI ÖNGÖRÜYOR
Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

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