Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilecek, kimler alamayacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Öte yandan SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2021'de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları Bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022'de ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamlarına göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak artışın bin 500 TL ile bin 750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.



Ramazan Bayramı ikramiyesinin 25-30 Nisan'da hesaplara yatırılması beklenirken; yeni emeklilerin de yararlanacağı biliniyor.



