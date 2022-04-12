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Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilecek, kimler alamayacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilecek, kimler alamayacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Milyonlarca vatandaş kimler emekli bayram ikramiyesi alabilecek, kimler alamayacak sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'nin gündeminde bu konu yer alıyor ve yaklaşık 9 milyon emekli vatandaşın yararlanacağı Ramazan Bayramı ikramiyesi için heyecan dolu bekleyiş başlamışken ne zaman hesaplara ödeneceği de merak ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı yapılacak mı, ne kadar olacak?

Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilecek, kimler alamayacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken ne kadar emekli ikramiyesi alacağını merak eden milyonlarca vatandaş 1100 TL olan bayram ikramiyesinin ne kadara çıkacağını öğrenmek istiyor. Peki kimler bu haktan yararlanabilecek?

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK, KİMLER ALAMAYACAK 2022?

2022'nin ilk ikramiyesi bu ay verilecek. Ödemelerden dul ve yetimler ile yeni aylık bağlananlar da faydalanabilecek.

Ayrıca SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak.

Öte yandan SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2021'de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları Bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022'de ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamlarına göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak artışın bin 500 TL ile bin 750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 25-30 Nisan'da hesaplara yatırılması beklenirken; yeni emeklilerin de yararlanacağı biliniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz tarih belli olmadı, bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılması bekleniyor

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR OLACAK?

Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor.Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

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