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Borsa İstanbul’da Gong Töreni Lider Filo Markası ile hizmet veren LDR Turizm A.Ş. için çaldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Borsa İstanbul’da Gong Töreni Lider Filo Markası ile hizmet veren LDR Turizm A.Ş. için çaldı

Halka arzda yatırımcılardan büyük ilgi gören LDR Turizm A.Ş., Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle işlem görmeye başladı. Sağlanan kaynak ile sürdürülebilir büyümenin hız kazanması sağlanacak.

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