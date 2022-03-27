5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
ING'den yeni müşteri olacaklar için faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başladıldı. 5.000 TL'ye kadar faizsiz sunulacak ihtiyaç kredisinin yanı sıra 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabilecek. Söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyasının şartlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ING hoş geldin kampanyası şartları...
Bankalar belirli dönemlerde müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Son zamanlarda ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, en uygun kredi veren bankalar araştırılırken, ING Bank tarafından hoş geldin kampanyasının detayları duyuruldu. ING Bank hoş geldin kampanyası şartları ve son başvuru tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...
KAMPANYAYA SON BAŞVURU NE ZAMAN?
ING Bank'tan yapılan açıklamada, yeni müşterilerin söz konusu kampanyadan 31 Mart 2022 tarihine kadar yararlanabileceği bildirildi.
İşte kampanya koşulları:
* Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni ING'li olacak müşteriler, ing.com.tr "Hemen Başvur" adımından, kredi başvuru formunu tamamlamladıktan sonra ING Mobil'den müşteri temsilcisi ile görüşerek kimliğini teyit ettirebilir ve kredisini kullanabilir. Bu işlem için yeni kimlik kartınızın bulunması gerekir.
KREDİ ÖDEME TABLOSU
Faizsiz (%0,00) oranından yeni ING'li olacak müşteriler, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılacak tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir.
Örnek Hesaplama: 5.000 TL kredi tutarı ve 6 ay vade için: Faiz Oranı:%0,00, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %1,8223'tür. Toplam Ödenecek Tutar: 5.000 TL.
%0,99 oranından yeni ING'li olacak müşteriler, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılacak tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir.
Örnek Hesaplama: 10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için: Faiz Oranı:%0,99, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %15,6490'tür. Toplam Ödenecek Tutar: 10.788,96 TL.
%1,74'ten başlayan faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü yeni ING'li olacak müşteriler, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılacak tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir.
Örnek Hesaplama: 15.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için: Faiz Oranı:%1,74, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %29,4453'tür. Toplam Ödenecek Tutar: 17.112,85 TL.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?
- Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
- Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?
- MSÜ ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu
- Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı
- Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!
- Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?
- MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı
- MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı
- MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2022 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?