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İstikbal Mobilya ihracat şampiyonu oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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İstikbal Mobilya ihracat şampiyonu oldu

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal ihracatta da liderliği bırakmadı. İstikbal, hem AKAMİB firmaları arasında hem de Kayseri’de ihracat şampiyonu oldu.

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