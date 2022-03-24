5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
ING'den yeni müşteri olacaklar için faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başladıldı. 5.000 TL'ye kadar faizsiz sunulacak ihtiyaç kredisinin yanı sıra 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabilecek. Söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyasının şartlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ING hoş geldin kampanyası şartları...
Bankalar belirli dönemlerde müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Son zamanlarda ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, en uygun kredi veren bankalar araştırılırken, ING Bank tarafından hoş geldin kampanyasının detayları duyuruldu. ING Bank hoş geldin kampanyası şartları ve son başvuru tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...
KAMPANYAYA SON BAŞVURU NE ZAMAN?
ING Bank'tan yapılan açıklamada, yeni müşterilerin söz konusu kampanyadan 31 Mart 2022 tarihine kadar yararlanabileceği bildirildi.
İşte kampanya koşulları:
* Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni ING'li olacak müşteriler, ing.com.tr "Hemen Başvur" adımından, kredi başvuru formunu tamamlamladıktan sonra ING Mobil'den müşteri temsilcisi ile görüşerek kimliğini teyit ettirebilir ve kredisini kullanabilir. Bu işlem için yeni kimlik kartınızın bulunması gerekir.
KREDİ ÖDEME TABLOSU
Faizsiz (%0,00) oranından yeni ING'li olacak müşteriler, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılacak tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir.
Örnek Hesaplama: 5.000 TL kredi tutarı ve 6 ay vade için: Faiz Oranı:%0,00, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %1,8223'tür. Toplam Ödenecek Tutar: 5.000 TL.
%0,99 oranından yeni ING'li olacak müşteriler, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılacak tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir.
Örnek Hesaplama: 10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için: Faiz Oranı:%0,99, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %15,6490'tür. Toplam Ödenecek Tutar: 10.788,96 TL.
%1,74'ten başlayan faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü yeni ING'li olacak müşteriler, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılacak tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir.
Örnek Hesaplama: 15.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için: Faiz Oranı:%1,74, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %29,4453'tür. Toplam Ödenecek Tutar: 17.112,85 TL.
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