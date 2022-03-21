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Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzına 9.5 kat talep geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzına 9.5 kat talep geldi

Smart Güneş Teknolojileri’nin Borsa İstanbul’daki halka arzına bireysel ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Halka arza 9.5 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 534.713.621 TL oldu

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