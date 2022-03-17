Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak (17 Mart 2022 PPK kararı)

FİYAT İSTİKRARI MESAJI VERİLMİŞTİ

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.