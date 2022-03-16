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Dasi Motorlu Taşıtların Kurucu Ceo’su Ali Çalıkıran: Yerli otomobil Türkiye için bir fırsat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Dasi Motorlu Taşıtların Kurucu Ceo’su Ali Çalıkıran: Yerli otomobil Türkiye için bir fırsat

Otomobil ve taşımacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden DASİ Motorlu Araçlar’ın kurucusu Ali Çalıkıran’dan yerli otomobil projesine tam destek. Projenin sonuna kadar destekçisi olacaklarını belirten iş insanı, “Geçmiş yüzyılda otomobil sektöründe kaybedilen fırsatı telafi edebiliriz” diyor.

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