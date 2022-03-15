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Mikail Emre Çalışkan: Büyük şirketler Metaverse'de yerlerini aldılar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Mikail Emre Çalışkan: Büyük şirketler Metaverse’de yerlerini aldılar

Blockchain teknolojileri geliştirme ve yazılım şirketi Bixos’un kurucu CEO’su Mikail Emre Çalışkan, global ölçekteki büyük şirketlerin “geleceğin dünyası” olarak gösterilen Metaverse’te yerlerini almak için birbiriyle yarış halinde olduğunu söyledi. Özellikle oyun firmaları ve platformlarının Metaverse’e büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Çalışkan, “İmkansızın olmadığı bu yeni evren, dijital oyunlar için çok uygun. Oyun şirketlerinin ilgisi inanılmaz boyutta. Hatta eminim oyun şirketleri Metaverse’ü ele geçirecek” dedi.

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