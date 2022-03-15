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1993’ten bugüne zirvede Ensari Deri halka arz ediliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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1993’ten bugüne zirvede Ensari Deri halka arz ediliyor

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari, geçen yıl satışların yüzde 41’ini Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya ve Almanya başta olmak üzere, Asya ve Avrupa ülkelerine yaptıkları ihracattan elde ettiklerini belirterek, “Geri kalan yurt içi satışlarımızın yüzde 96,5’ini ise Türkiye’deki firmaların yurtdışına ihraç etmek üzere yaptığı talepleri oluşturmakta. Hedefimiz 2022 yılında ihracatımızı ve ciromuzu yüzde 30 daha arttırmak." dedi.

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