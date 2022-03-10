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Eminevim’in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki A.C.E. Diamond birincilik ödülü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Eminevim’in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki A.C.E. Diamond birincilik ödülü

Ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli finansal modellerden biri haline gelen tasarruf finansını 30 yıl önce ülkemizle tanıştıran Eminevim, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards Töreni’nde konut ve otomobil kategorilerinde birincilik ödülü olan “Diamond” ödüllerine layık görüldü.

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