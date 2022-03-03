03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gür-sel Turizm halka açılıyor

Gür-sel Turizm halka açılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2022
ABONE OL
Gür-sel Turizm halka açılıyor

1993 yılında kurulan ve Türkiye’de 500’ün üzerinde kuruluşa taşımacılık hizmeti veren Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis A.Ş. halka açılıyor. İnfo Yatırım aracılığında 3-4 Mart tarihleri arasında Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Gürsel Turizm hisseleri 8,25 TL’den ihraç edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA