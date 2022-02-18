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Genç girişimci ve iş insanı Cemil Kumaşçıoğlu: Ürünlerimizin tamamı organik ve hormonsuz!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Genç girişimci ve iş insanı Cemil Kumaşçıoğlu: Ürünlerimizin tamamı organik ve hormonsuz!

Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya adlı mekanların kurucu ortağı olan Cemil Kumaşçıoğlu, ürünlerinin bu kadar lezzetli ve başarılı olmasının sırrını tamamen organik ve doğal olmalarına bağladı.

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