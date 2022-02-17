17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasaların beklentisi ne?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasaların beklentisi ne?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Piyasaların beklentisi ne?

Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutacağını yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü de, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ödeme sistemlerinde yeni dönem! ÖDEME SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA