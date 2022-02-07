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EUROLAB Laboratuvar SAHA İstanbul Test ve Sertifikasyon Komitesi’nde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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EUROLAB Laboratuvar SAHA İstanbul Test ve Sertifikasyon Komitesi’nde

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere ve bu alanda faaliyet gösteren sanayicilere, esas olarak şu konularda destek olmaya çalışan bir kuruluştur:

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