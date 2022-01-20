Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Piyasaların merakla beklediği haber! Gözler kritik kararda

"KUR DA FAİZ DE DÜŞECEK"

Tüm bu gelişmelerin yanında Arnavutluk ziyareti sonrasında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur ve faizin kademeli olarak düşeceği mesajını vermişti.

Faizlerde düşüşün başladığını söyleyen Erdoğan, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek." diye konuşmuştu.