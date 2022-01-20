Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Piyasaların merakla beklediği haber! Gözler kritik kararda
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman | Yurt içi piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Piyasalarda merakla beklenen faiz kararı bugün açıkalanıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak.
ARALIKTA 100 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Merkez'in kararından önce ise yerli ve yabancı birçok kuruluş ve ekonomist tahminlerini açıkladı.
ANKETLERDE SABİT FAİZ BEKLENTİSİ
Buna göre genel yapılan anketlerde beklenti, faizin sabit bırakılması yönünde. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiçbir kurum olmadı.
Yabancı kurumlardan ankete katılan Societe Generale, Unicredit, Bank of America da diğer ankette olduğu gibi MB'nin fazileri sabit tutacağı tahmininde bulundu.
BAKAN NEBATİ'NİN "GÖRMEMİZ LAZIM" AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yaşanan son dönemdeki gelişmelerin etkilerinin görüleceği tarihleri işaret ederek "Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, Ocak, Şubat ve Mart ayını şöyle bir görmemiz lazım." değerlendirmesini yapmıştı.
SON FAİZ İNDİRİMİ: ALAN TAMAMLANDI
Merkez Bankası, Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 1 puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekerken, karar metninde indirim alanının tamamlandığını ve 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceğni söylemişti.
Merkez Bankası karar metninde, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir." denilmişti.
Bu açıklama ve Nebati'nin açıklamaları da faizlerin sabit bırakılacağı yönündeki tahminleri kuvvetlendirdi.
"KUR DA FAİZ DE DÜŞECEK"
Tüm bu gelişmelerin yanında Arnavutluk ziyareti sonrasında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur ve faizin kademeli olarak düşeceği mesajını vermişti.
Faizlerde düşüşün başladığını söyleyen Erdoğan, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek." diye konuşmuştu.
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