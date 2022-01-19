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Pemra Hiçsönmez: 19 yıllık hayalim Frame ile gerçeğe dönüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Pemra Hiçsönmez: 19 yıllık hayalim Frame ile gerçeğe dönüştü

Frame Gayrimenkul & Danışmanlık firmasıyla Londra ve Lizbon’da da hizmet vermeye başlayan Türk iş kadını Pemra Hiçsönmez, sundukları hizmetleri ve sektördeki başarısının sırrını anlattı.

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