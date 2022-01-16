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Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti?

Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampı merak ediliyor. Survivor 2022 All Star’ın ilk bölümünde yeni kurallar dikkat çekiliyor. Programda Sürgün Kampı uygulaması başlıyor. Eleme potasındaki adaylar Sürgün Kampı’nda kalacak ve bu kişilerden birisi adaya veda edecek. Peki; Survivor Sürgün Kampına kimler gitti? Survivor Sürgün Kampı nedir? İşte merak edilen detay!

2022 Survivor Sürgün Kampı nedir? Survivor Sürgün Kampına kimler gitti? Survivor'da bu yıl yepyeni bir uygulama devreye giriyor. Bu uygulamayla, eleme potasında yer alan adaylar Sürgün Kampına gidecek. Bu kampın ne olduğu ve kimlerin kampa gideceği de merak konusu oldu. İşte; Survivor 2022 All Star'da Sürgün Kampı hakkında merak edilen bilgiler!

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor 2022 All Star'ın ilk bölümünde Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. Survivor'da artık 'sürgün kampı' var. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak.

Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.

"Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz. Bu akşam sizden biri buradan ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı sürgün kampına yollayacaksınız. Yarın bir dokunulmazlık daha oynayacaksınız, ikinci yarışmacı da sürgün kampına gidecek.
3. ve 4. yarışmacı da sürgün kampına gittikten sonra bu 4 yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Hiçbir şekilde oyunlara girilemeyecek. 4 gün boyunca bu arkadaşlar kimseyle iletişim kurmayacak."

PERFORMANS BİRİNCİLERİNE AVANTAJ

Acun Ilıcalı ikinci değişikliği de şu sözlerle açıkladı: İkinci radikal değişiklik de şu artık performans birincilerine daha çok avantaj sağlıyoruz. Performansı iyi olan yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olacak. Her hafta ilk dokunulmazlık akşamındaki konseye kadar son bir haftanın performansına bakacağız. Kendinizi güven altına alma şansınız olacak. Çok başarılıysanız Survivor'da elenme ihtimaliniz azalacak.

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ?

Sürgün kampına giden ilk isim haftanın ilk eleme adayı olan Ünlüler takımından Birsen oldu.

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