FED kararını açıklayacak! Tutunaklarda erken faiz artışı gündemde! FED’in faiz kararı ne olacak?

ÇOĞU ÜYE OMİCRON'UN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ DAHA BELİRSİZ HALE GETİRDİĞİ GÖRÜŞÜNDE

Tutanaklarda, tüm üyelerin enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiği ve bunun Kovid-19 salgını ile ekonominin normalleşmesiyle bağlantılı arz ve talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtildi.

Üyelerin çoğunun enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu düşündüğüne işaret edilen tutanaklarda, üyelerin rekor düzeydeki işten ayrılmalar ile açık iş oranlarının yanı sıra ücretlerdeki kayda değer artış dahil olmak üzere iş gücü piyasasının çok sıkı olduğuna dair bir dizi işarete dikkat çektiği ifade edildi.

Tutanaklarda, çoğu üyenin Kovid-19'un Omicron varyantının ekonomik görünümü daha belirsiz hale getirdiğini vurguladığı belirtilerek, bazı üyelerin ise söz konusu varyantın ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini düşündüğü aktarıldı.