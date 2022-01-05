CHP'li Tunç Soyer İzmir'i borca boğdu! Fitch'ten İzmir Büyükşehir'e uyarı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu Fitch'in gündemine geldi. Tunç Soyer'in skandallarıyla tükettiği İzmir'in borcunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aştığı ifade edilmişti. Belediyelerin sürdürebilir borçlarını inceleyen Fitch, İzmir'in borç yükünü tescilledi ve uyarıda bulundu.
Fitch, dövizdeki dalgalanmanın borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunan, büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Fitch Ratings, CHP'li İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alman ve Fransızlardan aldığı toplam 203 milyon Euro'luk kredileri akıllara getirdi.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da Başkan Soyer'in belediye başkanlığı döneminde büyükşehir belediyesinin borç stokunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aştığını söylemişti.
BORÇ YÜKÜ TESCİLLENDİ
İzmir Büyükşehir Beleiye başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi sonucu ortaya çıkan mali kriz uluslararası raporlara da yansıdı. Hemen hemen her meclis toplantısında dış borçlanma için belediye meclisinden yetki isteyen Soyer'in kötü yönetimi Uluslararası Kredilendirme Kuruluşu Fitch'in raporlarına da girdi.
BU SEFER UYARDI
Geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dengeli mali yapısı konusunda olumlu görüşler veren Fitch bu sefer uyarıda bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.
İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'YA DİKKAT
Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.
İMAMOĞLU, ALMAN VE FRANSIZLARDAN KREDİ ALMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, bugün Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro kredi almak için imza attı. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan da 110 milyon euro kredi almıştı.
HEDGE NEDİR?
Hedge, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde işlem açmak olarak tanımlanabilir.
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