CHP’li Tunç Soyer İzmir’i borca boğdu! Fitch’ten İzmir Büyükşehir’e uyarı

İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'YA DİKKAT

Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU, ALMAN VE FRANSIZLARDAN KREDİ ALMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, bugün Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro kredi almak için imza attı. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan da 110 milyon euro kredi almıştı.

HEDGE NEDİR?

Hedge, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde işlem açmak olarak tanımlanabilir.