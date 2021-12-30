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Son dakika: Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK’nin ardından Ticaret Bakanlığı da duyurdu

Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki "sıfır" ve "yenilenmiş" telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı. BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti. Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.

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