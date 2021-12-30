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Bernotti 79 dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Bernotti 79 dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor

Erkek giyiminin başarılı markalarından biri olan Bernotti 79, dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparak kreatif tasarımlarını geniş bir kitleye ulaştırıyor.

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