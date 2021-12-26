Shell BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 13’üne katkı sağlıyor

Dürüstlük, doğruluk, insana ve çevreye saygı değerleri, Shell'in sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini oluşturuyor. İş stratejisi ve faaliyetlere entegre edilmiş olan sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Shell sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğunu göstermek amacıyla 1997 yılından bu yana iş performansının yanısıra çevresel ve sosyal performansını gönüllü olarak raporlamaya devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarını da yakın zamanda açıkladığı "Geleceğe Enerji Katmak" stratejisi ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ile faaliyet gösteren bir şirket olma hedefi ile uyumlu bir şekilde sürdürüyor.