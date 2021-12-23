Son dakika: Piyasada Türk lirası rüzgarı! Dolar ve euroda düşüş sürüyor

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Gram altın dolarda yaşanan sert düşüşün ardından yüzde 40 değer kaybetti. Dolar/TL dünkü işlemlerde, 12.79 TL ile 12.07 TL arasında dar bantta hareket ederken piyasaların kapanış saatinde yüzde 0,90 düşüşle 12.45 seviyesinde bulunuyordu. Euro ise, dün güne 14.28 TL seviyesinden başladı ve kapanış saatinde yüzde 0,70 değer kaybıyla 14.10 seviyesinden işlem gördü. Altının gram fiyatı, gerileyen dolar kuru etkisiyle kaybını sürdürürken, gün içerisinde en yüksek 735 TL'yi, en düşük ise 693 TL'yi gördü. Altın, gün kapanış saatinde ise önceki günkü kapanışına göre yüzde 0,23 gerilemeyle 717 TL'den alıcı buldu.