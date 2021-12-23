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Son dakika: Piyasada Türk lirası rüzgarı! Dolar ve euroda düşüş sürüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Piyasada Türk lirası rüzgarı! Dolar ve euroda düşüş sürüyor

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TL’ye destek açıklamalarının ardından kur hızla geriledi. Dövizde düşüş sürüyor. Dolar/TL güne 12 liranın, euro da 14 liranın altında başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. 18.40 ile zirveden işlem gören dolar, açıklamalar sonrasında hızla değer kaybetti. Dolardaki düşüş yüzde 30'u aştı. Uzmanlar, yeni ekonomi modeli hayata geçmeye başladıkça piyasanın dengeye gelebileceğini değerlendiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için ilk dolar kurunu, alışta 12.3480 satışta ise 12.3702 olarak açıkladı.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Gram altın dolarda yaşanan sert düşüşün ardından yüzde 40 değer kaybetti. Dolar/TL dünkü işlemlerde, 12.79 TL ile 12.07 TL arasında dar bantta hareket ederken piyasaların kapanış saatinde yüzde 0,90 düşüşle 12.45 seviyesinde bulunuyordu. Euro ise, dün güne 14.28 TL seviyesinden başladı ve kapanış saatinde yüzde 0,70 değer kaybıyla 14.10 seviyesinden işlem gördü. Altının gram fiyatı, gerileyen dolar kuru etkisiyle kaybını sürdürürken, gün içerisinde en yüksek 735 TL'yi, en düşük ise 693 TL'yi gördü. Altın, gün kapanış saatinde ise önceki günkü kapanışına göre yüzde 0,23 gerilemeyle 717 TL'den alıcı buldu.

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