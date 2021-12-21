Son dakika: Döviz kurundaki düşüş zamlı fiyatları etkileyecek mi? İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten üyelere flaş çağrı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, döviz kurunun fiyatlar üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla döviz kurları yukarı doğru, öngörülerin üzerinde hızlı bir şekilde çıktığı zaman hem döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükselmesine hem de oluşabilecek olası öngörülmeyen yükselmelerle ilgili risk puanları da eklenerek fiyatların bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde arttığını gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere bağlı olarak döviz kurunun çok hızlı bir şekilde, olması gereken seviyelere yakın bir yere kadar düştüğünü ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bütün bu spekülatif, manipülatif artışlar bir kenara konuldu ve böylece yeni bir döneme geçtik. Dolayısıyla buna bağlı olarak, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Yani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Dolayısıyla ben buradan temsil ettiğim İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu arada stok maliyetleri ve diğer bazı arızi durumlar dikkate alınarak değil, fiili, şu anda oluşan yeni döviz kuru seviyesi dikkate alınarak yeni fiyat seviyelerinin behemehal belirlenmesi ve bunların hızlı bir şekilde uygulanmaya konması gerekiyor.

Tedarik zinciri içindeki tüm aktörlerin bu yeni duruma hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini dile getiren Avdagiç, "Döviz kurundaki düşüşün etkin bir şekilde, son tüketiciye yansıması için talebimizi, beklentimizi ve açık çağrımızı burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türk iş dünyasında kaliteli çalışan, nitelikli çalışan çok sayıda firma var. İstanbul iş dünyasında bu konuda öncü bir şehirdir. Ticaretin önemli bir kısmının döndüğü yerdir. Dolayısıyla bu konuda da gerekli adımların çok seri bir şekilde atılacağı ve bunun neticelerinin ortaya çıkacağı ile ilgili inancımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul iş dünyasının fiyatlama süreçlerini bir an önce realize etmesi için açık çağrı yapıyorum." diye konuştu.