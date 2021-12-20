Genç İş İnsanı İsmail Aslan: Süt ürünlerine mecbur kalmadıkça zam yapmayacağız

Maliyetlerin artması ile süt ürünlerine de astronomik düzeyde zamların gelmesinin tüketiciyi de zorladığını ifade eden Aslan "Firma olarak, ürettiğimiz süt ürünlerine, mecbur kalmadıkça zam yapmayacağız." diye konuştu.

Süt üreticilerinin korunması gerektiğini belirten İsmail Aslan "Süt ürünleri üreticileri önünü göremediği için endişeli. Sektördeki hem süt üreticileri hem de süt ürünleri imalatı yapan firmaların korunması için gerekli önlemler alınmazsa, süt fiyatları daha da artabilir. Çünkü süt üreticileri yeterli miktarda kazanmıyor ve birebir görüşme yaptığım üreticiler, geçim sıkıntısı çekiyor. Yaşanan sorun nedeniyle birçok üretici hayvanlarını satmayı düşünüyorlar." dedi.

Yem fiyatlarının da dolar bazlı olarak arttığını belirten Aslan "Döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle yem fiyatları da her gün zamlanmaktadır. Bu nedenle süte yapılan zam yetersiz kaldı" açıklamalarında bulundu.

Süt ürünlerine gelen zammı da değerlendiren İsmail Aslan "Çiğ süte yapılan fiyat artışı sonrasında süt ürünlerine de zam geldi. Ancak dolar kuru süt ürünlerinde de etkili oluyor ve zamlar devam ediyor. Tüketiciye yansıyan %100'ün üzerinde zam oranı var. Biz Cengiz Han Süt Ürünleri olarak zamları minimumda tutmaya çalışsak da artan maliyetlerimiz izin vermiyor. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak önlemler alınmalı" dedi.

2022 yılında üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını da ifade eden İsmail Aslan "2022 yılında üretim kapasitemizi %50 artırmayı hedefliyoruz" dedi. Bu bir ilandır