Lusso Petrol AŞ gelirini iki katına çıkararak 2021 yılı beklentilerinin üstüne çıktı

2020'deki satışlar, çoğunlukla yeni büyüme stratejisiyle tarihi petrol fiyat sıkıntısına rağmen 787 milyon TL ile ciddi büyüme sağlamıştır. Bu sene Lusso, geçen senenin satışlarını senenin yarısında geçmeyi başararak büyümesini hızlandırmıştır.

Henüz yeni yayınlanan 3 aylık sonuçlara göre, 1.44 milyar TL'lik satış kaydedilmiştir. 2021 yılını tamamen kapsayan sonuçlar kısa zamanda açıklanacaktır. Servis istasyonu network'une yapılan inanılmaz yatırımlara rağmen, Lusso Oil karını açıklamaya devam ediyorr. Bu inanılmaz büyüme, katkı ve petrol fiyatlarındaki artıştan sonra, Lusso Oil şirket değerini tekrar gözden geçirmek istemektedir. Bu bağlamda uluslararası bilinen ve saygıdeğer bir şirket olan Baker Tilly'e güvenilmiş olup yeni şirket değerini 2022'nin başında ileticeklerdir. Eski değer şu anki petrol fiyatları nı ele almaz ve üstüne üstlük petrol fiyatının artması beklenmektedir. Ayrıca, Lusso ana firması olan Swiss İnternational Commodity AG'den finansal destek alıp sırtını yaslayabilir ve TL'nin devalüasyon göze alındığında rakiplerinden daha bağımsız çalışabilir ve bu Türkiye pazarindaki pozisyonunu güçlendirir.

Bu Lusso'nun neden büyüme konusunda bu kadar iddialı ve kendinden emin oldugunu açıklar ve bu da Baker Tilly'nin yeni vereceği şirket değeriyle yansıyacaktır. Lusso Petrol AŞ Türkiye'de kendi servis istasyon ağıyla petrol dağıtımı yapan bir şirkettir. Swiss International Commodity AG'nin şemsiyesi altında, son zamanlarda firmamız düşük maliyetli servis istasyonu ve yeni pazarlama stratejilerini konsept olarak benimsemiştir.

Bu bir ilandır.