Asgari ücret 3 yılda 2 kattan fazla arttı! 2022 asgari ücret 4253 TL’ye çıktı





VATANDAŞ NE DEDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını açıklaması çalışanların yüzünü güldürdü. Erdoğan'a teşekkür eden çalışanların görüşleri şöyle: Fatih Yılmaz (35): Beklentilerin üzerinde yüzde 50'lik bir artış yapıldı.

Cumhurbaşkanımız yine çalışanın yanında oldu. Bundan sonra enflasyon karşısında vatandaşın ezilmemesi gerekiyor.