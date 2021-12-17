Altının gramı 1000 lira oldu mu? Piyasalar kapandı! İşte Kapalıçarşı'da en güncel altın fiyatları
Gün içerisinden altının gram fiyatı 985 liraya kadar yükseldi. Piyasaların kapanmasıyla birlikte altın yatırımcıları "Peki gram altında en güncel fiyat ne? Gram altın 1000 liraya yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt aradı. 17 Aralık 2021 - Cuma gününe ait en güncel fiyatlar neler? Kapalıçarşı'da son durumu ve altın fiyatlarının CANLI takibini sayfamızda bulabilirsiniz.
SON DAKİKA HABERİ: Serbest piyasada altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gün içerisinde 24 ayar altının gram fiyatı 985 lirayı aştı. Peki Kapalıçarşı'da en güncel fiyat listesi ve piyasalardaki son duruma ait ayrıntılar haberimizde...
GRAM ALTIN 985 LİRAYI GÖRDÜ
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı gün içerisinde gördüğü 985 lira seviyesinden 951,70 liraya geriledi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 951,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 951,70 liradan,
6 bin 271 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 292 liradan,
868 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 872 liradan,
6 bin 128 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 148 liradan,
3 bin 64 liradan alınan yarım ziynet (altın) 3 bin 74 liradan
ÇEYREK ALTIN 1500 LİRAYI AŞTI
Bin 532 liradan alınan çeyrek ziynet altın) ise bin 537 liradan satıldı.
17 ARALIK 2021 - CUMA - ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI FİYAT TAKİP
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...
- Devletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL'ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar...
- Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Cuma gününün kazananı...
- Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...
- Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir?
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir?
- Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?
- Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir?
- AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı?
- Yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?