Patronlar elini taşın altına koydu! Kur artış halka yansımayacak
Tekstil, mobilya, küçük ev aletleri sektörünün devleri hammadde fiyatları ve kurdaki artışı fiyatlara yansıtmama kararı aldı. Patronlar “dayanacağız” diyor
Dünyada hammadde fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle üretim maliyetleri artan bazı firmalar elini taşın altına koydu. Tekstil, mobilya, küçük ev aletleri sektörünün devleri tüketiciye bu artışları yansıtmayacaklarını açıkladı. Patronlar, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Zam yapmamak için dayanabildiğimiz yere kadar dayanmaya çalışacağız. Bu zor süreci elbirliği ile atlatacağız" diyor.
İLK ADIM LC'DEN
İlk adımı Türk hazır giyim sektörünün devi LC Waikiki attı. Maliyet artışlarından önce üretilen stoklardaki ürünlerine zam yapmayacaklarını açıklayan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Hammadde ve enerji fiyatları şu anda tüm dünyada büyük bir sorun iken, konfeksiyon ve ihracatçı birliklerimizin de kamuoyuyla paylaştıkları gibi, bu konu ülkemizde çok daha büyük bir sorun haline geldi.
Tekstil üretiminde kullanılan ana hammadde ve temel üretim maliyetlerine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kumaşta 3 katı aşan, diğer girdilerde ise ortalamada 2 kata varan oranlarda fiyat artışları görüyoruz" dedi. LC Waikiki yetkilileri bu kararı, satılan ürünleri aynı maliyetlerle yerine koyamama ve stoklara bağlı sermayesinin erimesi pahasına aldığını açıkladı.
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da artan maliyetlerin üretici firmalar üzerinde ciddi baskı yaptığını, sıkıntının tüm dünyada yaşandığını söyledi. Kolbaşı, "Maliyetlerimizdeki artışı perakende fiyatlarımıza minimum yansıtmaya çalışacağız. Hatta yansıtmamak için dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. Zaten maliyeti yansıtmaya çalışırsak bu yoğun rekabet ortamında ayrık otu gibi kalırız" diye konuştu.
MÜŞTERİ KORUNACAK
Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Öztiryakiler'in Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki de hammaddede dışa bağımlı bir firma olarak fiyat artışlarından olumsuz etkilendiklerine dikkat çekti. Fiyat listelerini belli zaman dilimlerinde güncellediklerini anlatan Öztiryaki, "Elbette zor bir zamandan geçiyoruz. Amacımız güncellemelerimizi müşterinin lehine olacak şekilde yapmak. Her adımımızda müşterilerimizi korumak istiyoruz" dedi.
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