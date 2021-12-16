Netten brüte AGİ fiyatları! Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı!
Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı! Netten brüte AGİ fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, sadece asgari ücretlilerin değil tüm çalışanların aldığı bir ücret olarak biliniyor. Böylelikle çalışanların bütçesine ek katkı sağlanıyor. Medeni hale ve çocuk sayısına göre çalışanların alacağı AGİ ücreti değişiklik gösteriyor. Peki; netten brüte AGİ fiyatları nasıl? İşte; evli bekar çocuklu AGİ hesabı!
Netten brüte AGİ fiyatları nasıl? Evli bekar çocuklu AGİ hesabı yapmak isteyenler 2022 AGİ tablosu hakkında sorgulama yapıyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesinden faydalanan çalışanlar, 2022 yılında ne kadar para alacağını merak ediyor. Çalışanların kazancı bekar, evli, çocuklu olmasına göre de değişiklik gösteriyor. AGİ ödemesinden sadece asgari ücretliler değil tüm çalışanlar faydalanabiliyor. Peki; 2022 AGİ tablosu nasıl oldu? İşte netten brüte AGİ hesabı!
2022 AGİ TABLOSU HESABI!
2022 yılının AGİ tablosu henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
AGİ NASIL HESAPLANIYOR?
AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor.
Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.
FORMÜL UYGULANIRSA YÜZDE 30 ARTIŞ OLACAK
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.
Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek. AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.
Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?
- Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para?
- Netten brüte AGİ fiyatları! Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı!
- Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu? 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para?
- Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?
- Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması izle! 16 Aralık asgari ücret toplantısı canlı yayın izle!
- Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!
- ÖSYM sınav takvimi 2022: YKS, KPSS, ALES, DGS, İSG, YÖKDİL sınav tarihleri! 2022’de sınavlar ne zaman?
- Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?
- Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!
- Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 16 Aralık Dolar/TL kaç lira?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son dakika ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bugün açıklanır mı?