Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?

Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 2022 yılının ilk altı ayı yüzde 5 + enflasyon farkı kadar zam yapılması kararı alınmıştı. İşte, Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.