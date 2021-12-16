Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu? 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para?

2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para? Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu? 2022 yılında apartman görevlisinin ne kadar maaş alacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Apartman görevlisi maaşları; SGK primi ve işsizlik sigorta primi ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesiliyor ve apartman görevlisi maaşlarında değişiklik yaşanıyor. Peki; 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para? İşte; 2022 apartman görevlisi kapıcı maaşları!