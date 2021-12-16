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Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu? 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu? 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para?

Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2022 apartman görevlisi maaşları arama motorlarında sorgulanıyor. Apartman görevlilerinin aldığı maaşlar asgari ücret zammına göre hesaplanıyor. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. 2022 apartman görevlisi asgari ücreti gündemde sorgulanıyor. Peki; apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu?

2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para? Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar oldu? 2022 yılında apartman görevlisinin ne kadar maaş alacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Apartman görevlisi maaşları; SGK primi ve işsizlik sigorta primi ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesiliyor ve apartman görevlisi maaşlarında değişiklik yaşanıyor. Peki; 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para? İşte; 2022 apartman görevlisi kapıcı maaşları!

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APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 yılı apartman görevlisi maaşları henüz belli olmadı. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte apartman görevlisi maaşlarında da değişiklik yaşanacak.

2021 KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor.

2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) 2021

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ% 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı)

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

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