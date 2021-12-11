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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile kritik buluşma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den iş dünyası ile kritik buluşma

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Çok sayıda iş insanının katılması beklenen toplantı saat 13.30'da başlayacak.

Bugün 13.30'da başlaması beklenen toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamları katılacak. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerine yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.

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