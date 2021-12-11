SON DAKİKA HABERİ | İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı

SGK'dan yapılan son dakika açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik' uyarınca elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu belirtildi.