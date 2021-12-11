SON DAKİKA HABERİ | İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı
SON DAKİKA... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elektronik tebligat (e- Tebligat) adresi almak zorunda olan işverenlere tanınan son başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
SGK'dan yapılan son dakika açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik' uyarınca elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu belirtildi.
İŞTE E-TEBLİGAT İÇİN SON TARİH
Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanması ve e- Tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.
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