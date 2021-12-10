Mikail Emre Çalışkan: 5G’ye geçişin çok hızlı olacağına inanıyorum

'5G, özellikle bizim gibi teknoloji alanında çalışmalar yapan girişimcilerin uzunca süredir takip ettiği bir kavram. Basite indirgeyecek olursam 5G'yi öncekilerden oldukça hızlı kablosuz internet teknolojileri olarak tanımlayabilirim. Aslında, 5G'yi anlamadan önce Nesnelerin İnterneti, yani IOT kavramını anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde sıkça karşımıza çıkan, uzaktan kontrol edilebilen akıllı cihazların ve otonom araçların daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu bağlamda yaşanılacak gecikmeleri minimum düzeye indirdiği için 5G, hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde 5G bağlantısı vasıtasıyla ameliyat gerçekleştirildi. Bu tür teknolojilerin yaygınlaşması ile uzakları yakın etmek ve imkanları genişletmek eskisinden de daha mümkün hale geliyor.''



5G teknolojilerinin daha da yaygınlaşacağını ifade eden Mikail Emre Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti:

''Teknoloji dünyasının evrileceği yeri iyi özümseyerek çağı yakalamak gerek. Yeni teknolojileri zamanında fark edip buna göre aksiyon alanlar, gelecekte söz sahibi olacaklar. Hız, günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri. Sağlıktan eğitime, sanattan spora aklınıza gelebilecek her sektör, teknolojik gelişmelerden payını alacaktır. Bizler de Bixos olarak geleceği şekillendirecek projeleri şimdiden oluşturuyor, blockchain alanında yaptığımız çalışmalarla adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz.''

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