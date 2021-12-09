Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, AB Grup Holding sponsorluğunda 15 Kasım'da düzenlenen görkemli gece de sahiplerini buldu. Ünlü sunucu Ece Erken ve komedi filmlerinin usta oyuncusu Çetin Altay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen geceye sanat dünyasından iş dünyasına kadar birçok ünlü isim katıldı.

Muhteşem bir organizasyonla ödüllerin sahipleriyle buluştuğu 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Ece Üner ve Susma programı 'Yılın En İyi Reality Programı Ödülü'ne, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başarılı oyuncusu Ceren Benderlioğlu 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, sevilen dizi Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin 'Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'ne, yetenekli oyuncu Ümit Kantarcılar ise 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü isimlerin yanı sıra sektörün lider markalarından Arzum 'Yılın Elektrikli Ev Aletleri Markası Ödülü', Ariş Pırlanta 'Yılın İnovatif Pırlanta Markası Ödülü', Porland Porselen 'Yılın İnovatif Porselen Markası Ödülü' ve Balparmak 'Yılın İnovatif Bal Ürünleri Markası Ödülü'nün sahibi oldu. Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşen törende konuklar Gülşen ve Simge Sağın konserleriyle eğlendi.

DENİZLİ TİCARET ODASI'NA YILIN EN PROAKTİF TİCARET ODASI ÖDÜLÜ

Denizli ekonomisinin, küresel rekabet yarışında hızına ivme kazandırabilmek için sürekli yeni projeler geliştiren Denizli Ticaret Odası, Başkan Uğur ERDOĞAN'ın vizyoner, çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışı sayesinde yaşanan sorunlara getirdiği inovatif çözümler, imza attığı istihdam odaklı projelerle ''Yılın En Proaktif Ticaret Odası'' ödülünü kazandı.

Gecede ödülü almak üzere sahneye çıkan Başkan Uğur Erdoğan; ''Bu ödülü Ege'nin incisi ihracatın anavatanı ve aynı zamanda sanayisi, turizmi, tarımı ile bilinen Denizli'miz ve Denizli Ticaret Odası adına alıyorum. Bu ödüle bizi layık gören başta komite üyeleri ve jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm katılımcı ve iş insanlarını kutluyor ve kendilerini tebrik ediyorum'' dedi.

YILIN İNOVATİF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ MARKASI ÖDÜLÜ OVİVO ELEKTRİK'İN

İstanbul-Hadımköy'de bulunan 8.500 m2 alana kurulu entegre tesislerinde anahtar priz üretimi gerçekleştiren ve ürünlerini 45 ülkeye ihraç eden Ovivo Elektrik, geliştirdiği özel alüminyum alaşımlı hammadde ile ürettiği dünyada bir ilk olan Quantum serisi ürünleriyle ''Yılın İnovatif Elektrik Ürünleri Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Törende şirket adına ödülü alan Genel Müdür Üzeyir Heruz; ''Ovivo, bir odaya girdiğinizde elinizi ilk attığınız ürünleri üreten bir firma. Anahtar priz üreticisiyiz ve bu akşam pandemi sürecinde ar-ge ekibimizin gerçekten büyük fedakârlık göstererek geliştirdiği metal alaşımlı, plastikten üretilen ve alüminyum görünümlü Quantum serisi ürünümüz sayesinde buradayız. Ben bu ödülü şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Saadettin Buğday, Abdullah Buğday ve sayın Mehmet Buğday adına alıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bu ürünümüzü tercih eden iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum'' dedi.

YILIN BAŞARILI DOĞAL AHŞAP PARKE MARKASI ÖDÜLÜ ÜRGÜPLÜ YAPI – PARKE & HOME

Sürdürülebilir orman politikası ile doğal ahşap parke sektöründe 16 yılı geride bırakan, yurtiçi ve yurtdışında bini aşkın konut projesinin çözüm ortağı konumundaki Ürgüplü Yapı, sektördeki global markaların Türkiye Distribütörlüğü yanında, Parke Home markasıyla ''Yılın Başarılı Doğal Ahşap Parke Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Ürgüplü Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ürgüplü konuşmasında; ''Bizlere bu ödülü layık gören jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Ürgüplü Yapı olarak sürdürülebilir ormancılığa verdiğimiz değerle, doğayı bozmadan evlerimize sunabilmek çok önemli ve biz bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Doğayı bozmadan doğayla yaşayacağız'' dedi.

YILIN BAŞARILI MODERN SERA SİSTEMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ SERA MEKATRONİK'İN

Makine mühendisi Serdar Yılmaz'ın elektromekanik projeler yönetme konusundaki tecrübesi ile kurulan ve sebze, muz, çilek ve su kültüründe hidroponik seralar konusunda projelendirme, malzeme tedariği ve kurulumuna kadar, tüm süreç boyunca inovatif çözümler sunan Sera Mekatronik ''Yılın Başarılı Modern Sera Sistemleri Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülü alan Genel Müdür Serdar Yılmaz; ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle başlamak istiyorum; çalışmak demek yorulmak, terlemek, boşu boşuna uğraşmak değil; bilimin, tekniğin uygar buluşların zorunluluklarından azami düzeyde faydalanmak demektir. Sera Mekatronik olarak bizler yola çıkarken bu değerli sözleri kendimize misyon ederek işe başladık. Sera sistemlerine mühendisliği ve inovasyonu nasıl katarız diyerek ar-geler yaptık. Sonucunda ise çok güzel projelere imza attık'' dedi.

YILIN EN BAŞARILI DOĞRUDAN SATIŞ MARKASI ÖDÜLÜ QNET TÜRKİYE'NİN

'İnsanlığa değer katmak için kendini geliştir' felsefesiyle girişimciliği güçlendirerek insanların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı çözümler sunan ve dünyanın en büyük futbol takımlarından Manchester City'nin de sponsoru olan QNET, Türkiye'de 135 binin üzerinde Bağımsız Temsilcisi'yle pandemi sürecinde de büyümesini devam ettirerek ''Yılın En Başarılı Doğrudan Satış Markası'' ödülünün sahibi oldu.

QNET adına ödülü Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik aldı. Konuşmasında; ''Bu güzel ödülü bize layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Dünyada e-ticaret tabanını ilk kullanan doğrudan satış firması olmanın yanı sıra sektöre getirdiğimiz yeniliklerle bu ödülü almak bizim için çok gurur verici'' dedi.

YILIN EN HIZLI BÜYÜYEN FİNTECH MARKASI ÖDÜLÜ HİPERAKTİF KREDİ'NİN

Geliştirdiği yapay zekâ simülatörlü kredi sorgulama sistemiyle, Türkiye genelinde bireysel ve ticari kredi danışmanlık faaliyetleri yürüten Hiperaktif Kredi, Sürdürülebilir Finansal Yaşam Projesi ile gençlere ücretsiz finansal eğitim desteğiyle ve sektöre sunduğu inovatif yaklaşımlarıyla ''Yılın En Hızlı Büyüyen Fintech Markası'' ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü CEO Alper Özata alırken konuşmasında; ''Hiperaktif Kredi geliştirdiği simülatörü ve kredi sorgulama modeliyle yapay zekâyla ülkemizde dar gelirli ailelerin finansal erişimine dâhil olmasını sağladı. Pandeminin girmesiyle özellikle kredi kullanabilen veya kullanamayan tüm kişilere hizmete başladık ve şu anda 400 bin müşteriye ulaşmış ve 150 milyon krediye danışmanlık sağlayan bir şirketiz. Şu anda benimle birlikte 27 ay önce bu işe gönül vermiş arkadaşlarıma ve ekibime çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

YILIN İNOVATİF GLOBAL ISITMA SİSTEMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ MİURA TÜRKİYE'NİN

1927'den beri buhar, sıcak su ve modüler kazan sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve servisi alanında Japonya merkez olmak üzere Kanada, ABD, Meksika, Brezilya, Çin ve Hollanda gibi pek çok ülkede faaliyet gösteren Miura Türkiye ''Yılın İnovatif Global Isıtma Sistemleri Markası'' ödülünün sahibi oldu

Miura Türkiye adına ödülü Genel Müdür Hiroyuki Kikkawa aldı. Konuşmasında; ''Enerji sektöründe karbon hedefiyle yola çıkmış bir kazan firması olarak Türkiye'de de faaliyet göstermekten şeref duyuyoruz. Bu ödülü bize layık gördüğünüz için teşekkür ederiz'' dedi.

YILIN İNOVATİF MOBİLYA AKSESUARLARI MARKASI ÖDÜLÜ SAMET A.Ş'NİN

Sektörde geride bıraktığı yarım asırlık köklü geçmişi ve 6 bini aşkın ürün çeşidi ile sektöründe Türkiye'de lider, globalde de en büyük oyuncular arasında yer alan Samet A.Ş, beş kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmesi yanında, ar-ge'ye ve inovasyona yaptığı yatırımlarla ''Yılın İnovatif Mobilya Aksesuarları Markası'' ödülünü kazandı.

YILIN ÇIKIŞ YAPAN İNŞAAT MARKASI ÖDÜLÜ ÜST GRUP'UN

İnsan ve yaşam odaklı, sosyal donatısı zengin yaşam alanları oluşturma hedefiyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pek çok özel ve kamu projesine imza atan Üst Grup, hayata geçirdiği villa ve lüks konut projeleriyle ''Yılın Çıkış Yapan İnşaat Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Üst Grup Kurucuları Abdullah Üstübi ve Mustafa Üstübi sahneye beraber çıkarken Mustafa Üstübi ''Bu ödülü bize layık gören jüri üyelerine, şirketimiz ve tüm personellerimiz adına çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

YILIN EN İNOVATİF DİJİTAL GİRİŞİMİ ÖDÜLÜ VOİLA KART

İletişim bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı ve çok daha fazlasını tek dokunuşla paylaşma imkânı sunan, yeni nesil akıllı kart teknolojisi Voila Kart, kullanıcıları kartvizit baskı maliyetinden kurtarması yanında binlerce ağacın kesilmesini de önleyerek ''Yılın En İnovatif Dijital Girişimi'' ödülünün sahibi oldu.

Voila Kart adına ödülü almak üzere sahneye çıkan şirketin Kurucu Ortağı Burak Karabacak, sunucu Ece Erken'e ''Son tanıştığınız 100 kişiden kaçının Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlediğini biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Ama Voila Kart kullansaydınız bilirdiniz. Bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür ederim.'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN İNOVATİF MOBİLYA VE TASARIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜNÜ AKYOL LİFE KAZANDI

Üretimini Bursa-İnegöl'de bulunan tesislerinde sürdüren ve yarım asırlık geçmişiyle yatak odası mobilyasında sektöre yön veren firmalar arasında yer alan Akyol Life, sektöre sunduğu 'Yatak Odanı Tasarla' uygulaması ile ''Yılın İnovatif Mobilya ve Tasarım Çözümleri Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Törende ödülü almak üzere sahneye çıkan Akyol Life Mobilya Genel Müdürü Mustafa Akyol; ''Biz mobilya şehri İnegöl'de yaklaşık 40 yıldır mobilya üreten, yatak odası mobilyaları üreten bir şirketiz. Bu ödülü kızlarım, oğullarım ve 130 kişilik gayretli ve çalışkan ekibim, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve bütün çalışkan sanayicilere armağan ediyorum'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN İNOVATİF LOYALTY VE PROMOSYON ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ EFOR GRUP'UN

Promosyon sektöründe 20 yıla yakın geçmişiyle, satış artırıcı proje yönetimi ve tanıtıcı promosyon grubunda alanında lider pek çok şirketin çözüm ortağı konumundaki Efor Grup, sektöre getirdiği yenilikçi bakış açısı, devam eden çalışma ve yatırımları, sektöre dönük inovatif ürün ve çözümleriyle ''Yılın İnovatif Loyalty ve Promosyon Çözümleri Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülü almak üzere Efor Grup adına Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ilgın sahneye çıkarken konuşmasında; ''Efor Grup olarak yaklaşık 20 yıldır promosyon sektörünün farklı kollarında faaliyet gösteriyoruz. Özellikle ERP yazılım ve çözümlerimiz ile beraber Türkiye'de alanında öncü birçok firmaya kurumsal tedarik, sadakat programları konusunda hizmet vermekteyiz. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

PALME YAYINEVİ'NE YILIN İNOVATİF EĞİTİM YAYINCILIĞI MARKASI ÖDÜLÜ

Eğitim yayıncılığında yarım asra yakın deneyimiyle ilkokuldan, akademik yayınlara kadar geniş bir yelpazede, eğitimin en güvenilir kaynağı olmayı başaran Palme Yayınevi, sektörde gerçekleşen gelişim ve değişimi yakından takip edip, yayımladığı sayısız kitap ve temel dallarda Türkçeye çevirdiği 500 eserle ''Yılın İnovatif Eğitim Yayıncılığı Markası'' ödülüne layık görüldü.

Törende ödülü, Palme Yayınevi adına Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Budak alırken, yarım asra yakın süredir sadece akademik eğitim yayıncılığı yapan bir yayınevi olduklarının altını çizdi. Budak: ''Gelişen dünyanın eğitim üzerindeki etkilerini de yakından gözlemliyoruz. Yine dünyayla birlikte değişen eğitim sistemlerini yakalamanın öneminin de farkındayız. Dolayısıyla bu ödülü almamızda emeği geçen değerli Palme Yayınevi çalışanlarına ve editörlerimiz başta olmak üzere, çok değerli yazarlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

YEME-İÇME SEKTÖRÜ YILIN ÇIKIŞ YAPAN İŞ İNSANI ÖDÜLÜ MAHSUN GÖKÇUR'UN

Dürümcü Mahsun Usta markasıyla İstanbul'da 2 farklı lokasyonda kendine özgü lezzetleriyle hizmet veren ve kısa sürede sektörün önemli markaları arasındaki yerini almayı başaran Mahsun Gökçur, toplumsal konulardaki hassasiyeti ve iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlünün uğrak yeri olmayı başararak ''Yeme-İçme Sektörü Yılın Çıkış Yapan İş İnsanı'' ödülünün sahibi oldu.

Mahsun Gökçur, gecede ödülünü alırken; ''Öncelikle bizlere bu ödülü layık gören değerli komite ve jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bu ödülü tüm Mahsun Usta ailesi adına alıyorum. Bu akşam ödül alan değerli üstatlarımı da tebrik ediyorum'' dedi.

YILIN BAŞARILI YEREL PERAKENDE MARKASI ÖDÜLÜ BAŞDAŞ MARKET'İN

İzmir ve Aydın'da bulunan 32 şubesiyle Ege bölgesinin en sevilen yerel marketi olmayı başaran Başdaş Marketler Zinciri, kendi serası ve çiftliğinde ürettiği sebze-meyve ve et ürünleriyle Egelilerin beğenisini toplayarak ''Yılın Başarılı Yerel Perakende Markası'' ödülünü kazandı.

Başdaş Marketler Zinciri adına gecede ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Feyzi Başdaş;"Yaklaşık 30 yıldır bölge halkımıza en uygun fiyatla, en tazesini dijitalleşen market teknolojileriyle birleştirip geliştirerek hizmet sunmamızın sonucu Ege'nin En Sevilen Marketi olmayı başardık. Sektör deneyimimiz ve son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz yatırımların karşılığı olarak bu ödüle layık görüldük. Ödülü var gücüyle çalışan 700 personelimize armağan ediyoruz." dedi.

OKNAL A.Ş'YE YILIN BAŞARILI SINAİ TIBBİ GAZLAR ÜRETİCİ MARKASI ÖDÜLÜ

1991 yılında Yüzde 100 yerli sermaye olarak Kahramanmaraş'ta faaliyetlerine başlayan, kısa sürede yurt içi ve yurt dışında şubeler açarak global bir markaya dönüşen Oknal A.Ş, gaz dağıtımı ve taşınması konusunda Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük lojistik firması olmayı başararak ''Yılın Başarılı Sınai Tıbbi Gazlar Üretici Markası'' ödülünü kazandı.

Törende, sektöründe kısa sürede global bir marka olmayı başaran Oknal A.Ş adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu alırken; ''Burada sizlerle beraber olmanın onurunu ve gurur yaşamaktayım. Bu ödülü yanımda çalışan iş arkadaşlarım ve ailem adına alıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum'' dedi.

YILIN BAŞARILI E-TİCARET OYUN PLATFORMU ÖDÜLÜ OYUNFOR.COM'UN

2010 yılından bu yana offline pc, konsol oyunları, dijital hediye kartları ve mobil oyun e-pin satışı gerçekleştiren ve 85'in üzerinde global oyun firmasının Türkiye'deki yetkili satıcısı olan oyunfor.com ''Yılın Başarılı E-Ticaret Oyun Platformu'' ödülünün sahibi oldu.

Gecede şirket adına sahneye çıkan Genel Müdür Mehmet Masum Dumanoğlu; ''Şirketimizin hedeflerine kısa sürede ulaşmasını sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi her platformda destekleyen milyonlarca Oyunfor kullanıcısına çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan ve bu ödülü almaktan mutluluk duydum, teşekkürler'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN İNOVATİF TEK KULLANIMLIK DOĞA DOSTU KARTON ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ ÖDÜLÜ MULTİPAK AMBALAJ'IN

İzmir-Torbalı'da bulunan entegre tesislerinde, insan sağlığı ve doğa dostu kağıt tabak, bardak, kek kapsülleri ve pişirme kapları üretimi gerçekleştiren, bu alanda Türkiye'de öncü, Avrupa'nın en büyük üç firması arasında yer alan Multipak Ambalaj, çevre dostu inovatif ürün ve çözümleriyle ''Yılın İnovatif Tek Kullanımlık Doğa Dostu Karton Ürünleri Üreticisi'' ödülüne layık görüldü.

Şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Uçkan ödülü alırken konuşmasında; ''Bu ödülü genel müdürüm ve İzmir'de Multipak için ter döken, emek veren tüm ekibim adına alıyorum. Multipak olarak, hizmet verdiğimiz sektörde ilk ve tek olan pek çok ürün ve hizmete imza attık. İmza atmaya da devam edeceğiz'' dedi.

PETRONET'E YILIN İNOVATİF ENERJİ OTOMASYONU MARKASI ÖDÜLÜ

Sektörde 33 yılı geride bırakan ve enerji otomasyonları, ulaşım sistemleri, savunma sanayi ve akaryakıt sektörüne yönelik otomasyon çözümleri sunan Petronet, İzmir-Bornova'da bulunan entegre tesislerinde ar-ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla tamamı yerli ve milli projeler üreterek ''Yılın İnovatif Enerji Otomasyonu Markası'' ödülünü kazandı.

Gecede sahneye çıkan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici; ''Petronet, inovasyona çok fazla önem veren bir firmadır. Ülkemize katma değer sağlayan çok önemli bir ekibimiz var. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Ayrıca bizi bu günlere getiren kamu ve özel sektördeki paydaşlarımıza da buradan saygılarımı sunuyorum, iyi ki varlar iyi ki siz de varsınız. Bu ödülü bize layık gören heyete de çok teşekkür ediyorum'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ METADİAG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ'NİN

Otomotiv sektörüne özel, yüksek teknolojili çözümler sunan, kendi bünyesinde yerli-milli ürünler geliştirerek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Metadiag Bilişim Teknolojileri; alanında uzman, profesyonel kadrosuyla dünyanın onlarca ülkesinde yakaladığı yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle ''Yılın Otomotiv Teknolojileri Yazılım Çözümleri Markası'' ödülüne layık görüldü.

Ödülü almak üzere sahneye çıkan Metadiag Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Keskinkılıç;''Bu ödülü ailem dediğim çalışma arkadaşlarım adına alıyorum'' dedi.

YILIN İNOVATİF İHRACAT-İTHALAT PLATFORMU ÖDÜLÜ TRADE ATLAS'IN

İhracat ve ithalatla ilgili dünyadaki en fazla veriye sahip dijital platformlardan biri olan ve Ticaret Bakanlığı'nca son 10 yıldır kesintisiz olarak akredite edilen tek dijital platform olmayı başaran Trade Atlas, 95'den fazla ülkenin ihracat ve ithalat konusunda çözüm ortağı olmayı başararak ''Yılın İnovatif İhracat-İthalat Platformu Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Törende Trade Atlas adına ödülü Türkiye Satış Müdürü Sabriye Köroğlu alırken, konuşmasında; ''Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. 10 yıl gibi kısa bir sürede, 230 ülkeden ithalatçı ve ihracatçıların bilgilerini sunan dünyadaki en fazla veriye sahip dijital platform olma başarısı gösterdik. Böylece 95 farklı ülkeden üyemizin, küresel pazarlara daha hızlı erişmek için tercih ettiği platform olduk. Başardık, doğru yoldayız, kararlıyız. Başarılarımızı geleceğe taşımak, üyelerimizi küresel rekabette öne çıkaracak çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu ödülü, firma kurucumuz Ali Emek adına ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum'' dedi.

YILIN İNOVATİF BULUT ENTEGRATÖRÜ ÖDÜLÜ BULUTİSTAN'IN

Türkiye'nin ilk ve tek bulut entegratörü olarak 2015 yılında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede sektörün jenerik markası haline gelen Bulutistan, yüksek performanslı bulut hizmetleriyle Türkiye'deki Sap Hana Cloud projelerinin %35'inden fazlasının tercihi olmayı başararak ''Yılın İnovatif Bulut Entegratörü'' ödülünün sahibi oldu

Bulutistan adına ödülü alan İcra Kurulu Üyesi Mutlu Ataç; ''Bulutistan % 100 yerli ve milli yapısıyla, Türkiye'nin lider bulut sistem entegratörü konumunda. Sadece Türkiye'den değil dünyada da 50'den fazla ülkede müşterilerimiz, bizim hizmetlerimizi kullanıyor ve bizim altyapılarımıza bağlanıyorlar. Bu ödülü tüm Bulutistan çalışanları, müşterileri ve iş ortaklarımız adına alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim'' dedi.

İŞ İNSANI MEMET TAZEGÜL'E YILIN SOSYAL SORUMLULUKTA BAŞARI ÖDÜLÜ

Genç yaşlarda iş hayatına adım atan ve marketing sektörü başta olmak üzere, iş yaşamı boyunca pek çok farklı alandaki yatırımlarıyla istihdam oluşturan Memet Tazegül, hayatın her alanında başarılı nesiller yetiştirme hedefiyle, otizmli çocuklara yönelik hayata geçirdiği Mac Otizm projesiyle ''Yılın Sosyal Sorumlulukta Başarı Ödülü'nü kazandı.

Memet Tazegül konuşmasında; ''Bu ödülü bize takdim ettikleri için Mac Otizm ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum'' dedi. Bu bir ilandır