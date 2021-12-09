Kritik gün! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Milyonların gözü kulağı bu haberde

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ

Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.