Resmi açıklama! Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, LM ne kadar?
Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve LM markalarına zam geldi. Dün sosyal medyada dolaşan görsel ile ilgili Philip Morris tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Zam iddialarının doğru olduğunu bildiren Philip Morris, yayımladığı liste ile yeni fiyatları duyurdu. Peki, 8 Aralık Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, LM sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste...
Sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris tarafından yapılan açıklamaya göre, Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve LM markalarına zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 8 Aralık Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, LM sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste...
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Philip Morris tarafından yapılan açıklama ile sigara fiyatlarına 2'şer TL zam yapıldığı bildirildi. İşte 8 Aralık 2021 tarihli JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları:
Philip Morris
Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 25,00 TL
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
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