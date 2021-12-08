Hızlı teslimat sektöründe lider PackUpp

Pandemiyle birlikte online ve e-ticaret alışverişlerinin vazgeçilmezi olan "Hızlı Teslimat" sektöründe 2021 yılı "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Şikayetvar tarafından açıklanan sonuçlara göre, PackUpp, bu yıl ilk kez açılan kategoride "Müşteri Deneyimi Endeksi Puanı En Yüksek Hızlı Teslimat Şirketi" oldu.

PackUpp'ın Kurucu Ortağı ve COO'su Rıdvan Göçemen, "Şikayetvar'ın bu yıl ilk kez açtığı hızlı teslimat kategorisinde, kısa sürede tüm rakiplerimizin önünde açık ara farkla elde ettiğimiz yüzde 93,7 Memnuniyet Düzeyi Endeksi puanını güçlü teknolojik ve dijital altyapımıza ve müşteri ilişkileri yönetimi ekibimize borçluyuz" derken sözlerine şu şekilde devam etti "E-ticaret alışverişlerinde müşteri deneyimini artıran ve firmalara müşteri sadakati kazandıran en önemli parametrelerden birisi teslimat. Kullanıcılar teslimat sürecinde ürünlerin hızlı ulaşmasının yanı sıra teslimatı gerçekleştiren sürücülerin davranışlarına ve çözüm odaklı olmalarına, teslimat süresince paketlerini anlık olarak haritadan canlı takip etmeye ve vaadedilen günde teslim edilmesiyle birlikte teslimat sürecinde yaşadıkları sorunların hızlı çözülmesine de büyük önem veriyor. Aslında teslimat; e-ticaret ve online alışverişte tamamen tüketicinin bir sonraki davranışını ve aynı siteden satın alma iştahını belirleyecek bir deneyim. Müşteri memnuniyetinin en önem verilen unsur olduğu PackUpp'ta teknolojimiz maksimum müşteri memnuniyeti ve en yüksek hizmet kalitesi odaklı olduğu için yaşanabilecek sorunları önceden önlem alarak minimum seviyeye indiriyoruz. Müşteri ilişkileri yöneticileri alıcıların az da olsa yaşanabilen sorunlarına en hızlı şekilde destek veriyor. Operasyonel süreçlerdeki sıkıntıların çözülmesi konusunda ekiplerimizin sinerji içerisinde dinamik ve proaktif çalışması da başarıyı getiriyor."

TESLİMATTAKİ OLASI GECİKMELER PACKUPP TEKNOLOJİSİ İLE ORTADAN KALKIYOR

PackUpp teknolojisininin teslimat süreçlerindeki olası sorunları ortadan kaldırdığını belirten Göçemen "Sürücülerimiz tüm saha operasyonlarımızı son teknolojiyle geliştirdiğimiz ve tamamen kendimize ait olan uygulamamız üzerinden dijital kanallarla gerçekleştiriyor. Sahip olduğumuz yazılım sadece müşterilerimizin değil teslimat ekiplerinin de iş sürecine hız ve kolaylık sağlıyor." dedi. Göçemen, PackUpp teknolojisi sürücülerin teslimat rotasını çok sayıda algoritma ve optimizasyonlarla optimize ederek adrese ve teslimat tipine göre planlama yapıyor. Bu dijital altyapı sayesinde motosiklet, minivan, panelvan, kamyonet, kamyon, tır vb. gibi ihtiyaca göre neredeyse tüm araç çeşitleriyle teslimatta olası gecikmelerin önüne geçiyoruz." ifadelerini kullanırken, gerçekleşen teslimatlar sonrasında alıcılar tarafından paylaşılan onbinlerce olumlu yorumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Göçemen, "Türkiye'de teslimattaki dijitalleşmenin ve müşteri memnuniyetin öncüsü olmaktan mutluyuz. E-ticaret'in bu kadar hızlı büyüdüğü ve dijitalleşme penetrasyonun çok hızlı gerçekleştiği ülkemizde tüketiciler artık online alışveriş paketlerinin hızlı, takip edilebilir, güvenli, ve dijitalleşmiş hizmetlerle teslim edilmesini bekliyor. Biz de sağladığımız hizmet ile müşterilerimizin ihtiyacını karşılayan Türkiye'nin Hızlı Teslimat alanındaki en iyi firma olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. "

PACKUPP HİZMETLERİNİ 4 FARKLI PAZARDA SUNUYOR

Sonraki-Gün, Aynı-Gün ve 3 Saatte Ekspres teslimat hizmetlerini, alıcılara kolaylık sağlayan "Sürücüyü Canlı Takip Etme" ve "Komşuma Bırak" özellikleri ile sunan PackUpp, bu hizmetleri müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak 4 ana başlıkta topluyor. E-ticaret sitelerinin paket gönderimlerine yönelik olan "PackUpp Delivery"; Süpermarket ve gıda/restoran zincirlerinin tercih ettiği firmalara private label özel dedike saha teslimat ekibi kurabildiği "PackUpp Dedike"; Şehir içi ve şehirler arası depodan depoya veya depodan mağazalara teslimat sağlayan "PackUpp Lojistik" ve bireysel gönderilerin 3 saatte ulaşmasını sağlayan "PackUpp Bireysel" ile Samsung, Dyson, Unilever, CarrefourSa, Decathlon, Skechers, Columbia, Disney, N11, Fox Media, Asics, Barbour, Little Ceasers gibi çok sayıda global markaya, Eren Perakende, Karaca, Emsan, Damat, HD Pidem, Komagene, Gourmet Garage gibi çok sayıda güçlü ulusal markaya hizmet veriyor. PackUpp, her geçen gün hızlı büyümesine devam ederken hızlı teslimat sektöründe liderliğini ve öncülüğünü de emin adımlarla sağlamlaştırıyor.