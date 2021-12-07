Kritik toplantının ikincisi başladı! Asgari ücretlinin beklediği Ocak zammıyla ilgili flaş gelişmeler: Pazarlıkta 4 kriter var

Asgari ücret zammı için kritik görüşme gerçekleştiriliyor. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni zam ile birlikte birçok kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.