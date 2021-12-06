Son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan flaş açıklama
Son dakika haberine göre Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." dedi.
KAMU ÇALIŞANLARINA MAAŞ DÜZELTMESİ
Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.