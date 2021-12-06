Son dakika: Emlak Konut’tan konut üreticilerine çağrı: Gelin birlikte inşa edelim
Son dakika haberine göre inşaat sektöründe üretimi ve istihdamı artırmak için öncü rol üstlenen Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, orta ve küçük ölçekli konut üreticisine "Gel, birlikte inşa edelim" çağrısında bulundu.
Küçük ölçekli konut üreticilerine "Gel, birlikte inşa edelim" çağrısında bulunan Emlak GYO Genel Müdürü Gedikli, "Yatırımcılara satış ve birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 69 yıllık tecrübelerini ve vatandaşın gözündeki güvenilirliklerini, proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmak istediklerini açıkladı.
FİYATLAR BASKILANABİLİR
Sabah'ın haberine göre piyasada artan talebi karşılamak, taleple birlikte artan satış ve kira fiyatlarını da konut üreterek baskı altına almak için yola çıktıklarını aktaran, Hakan Gedikli, "Hedefimiz, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak. Emlak Konut olarak bu süreç içerisinde geliştiricilere, satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim için mühim olan güçlü ve büyüyen Türkiye'nin üretimine ve istihdamına bugüne kadar olduğu gibi katkı sağlamaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.
EPP'YE BAŞVURULACAK
Gedikli, "Kendi projelerimizi yönettiğimiz anlayış ve prensiple, kontrolümüzde ama birlikte yeni konutlar üretebiliriz. Yani, elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) Şirketimize başvuru yapabilirler" şeklinde konuştu.
2022'DE HEDEF 20 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM
2021 yılını hedeflerinin çok üstünde kapatacaklarını ifade eden Genel Müdür Hakan Gedikli, "Bu yıl için 1.11 milyar TL kâr, 11 milyar TL tutarında da satış geliri hedefi koymuştuk. Bu yılın 3. çeyrek sonuçlarına göre geldiğimiz noktada şirketimiz 1 milyar TL kâr ve 9 milyar 300 milyon TL satış geliri elde etti" dedi. Gedikli, 2022'de arsa portföyleri üzerinde proje çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.
YENİ PROJELER GELİYOR
İstanbul'un değerli, merkezi lokasyonlarında beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Gedikli, "Başakşehir'deki Vadi Evleri 2. Etap ve Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle 4. Etap projelerimizin satışları başladı" dedi.
FİKİRTEPE'DE YIKIM BİTTİ
Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım faaliyetlerinin tamamlandığını kaydeden Hakan Gedikli, "Ocak ayında burada inşaatına başlamadığımız hiçbir parsel kalmamış olacak. Alanın tamamını da 2023 yılı sonunda hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
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