Son dakika | Siirt'te toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskınına sert tepki gösteren Erdoğan, "İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren." diye konuştu. Başkan Erdoğan, fahiş fiyatalarla ilgili de "Stokçuları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçti.
BUGÜN DE ELİMİZ BOŞ GELMEDİK
Erdoğan, yaklaşık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan, Siirtliler ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Alandaki coşku üzerine Erdoğan, "Maşallah Siirt, bu ne hal böyle? Siirt bu ne coşku böyle? Havaalanından buraya kadar yol kenarlarında Siirtli can yoldaşlarımı gördükçe, anladım ki meydan böyle olacak. Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Siirt'in hayatının önemli dönüm noktalarında kendisine eşlik ettiğini söyleyen Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir sebebiyle kendisini hapse atarak siyasi hayatını sona erdirmek istediklerini anımsattı.
Daha sonra bin bir mücadeleyle yeniden döndüğü ülkeye ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'ten yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Hani bizde bir söz var ya. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar.' Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda oldu. Biz de başbakan, cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt'in gelişmesi, büyümesi, ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Bugün de elimiz boş gelmedik. Şimdi burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra kurdele kesme törenine de katılacağımız Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeliyle şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım."
Erdoğan, "Gençler bilmez ama bir 20 yıl öncesine gidelim. 20 yıl öncesinde ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Ama şimdi maşallah yolumuz çift gidiş, çift geliş, gayet güzel." diye konuştu.
Erdoğan, yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin, sonra da 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin şehre yapılan en büyük sanayi yatırımı olduğunu vurguladı.
Bugün burada temellerinin atılma müjdesini paylaştığı kurşun izabe ve sülfirik asit fabrikalarının da en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Projenin tamamı bittiğinde yatırım bedeli 400 milyon doları bulacak. Tesis, üretim kapasitesini kısa bir sürede 90 bin tona çıkardığında ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesiste, ilk etapta 500 kişiyle istihdam olacak. İleride istihdam nereye çıkacak biliyor musunuz? 3 bin kişiye, ardından 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak. Böylece dışa bağımlı olduğumuz çinko ithalatı için yılda ödediğimiz bir milyar doların önemli bir kısmı ülkemizde kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız. Hani cari dengeyi fazlaya dönüştürecek, böylece kazandığımız parayı milletimizin refahını artırmak için kullanacağız diyoruz ya. Hedefimize işte bu tür yatırımlarla ulaşacağız. Bu tesis tek başına, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır. Siirt'ten Hakkari'ye kadar bu tesisin geniş faaliyet alanında artık terörü, teröristlerin saldırılarını değil, üretimi, istihdamı konuşacağız. Cudi'nin, Kato'nun, Herekol'un adı terörle değil inşallah yatırımla anılmaya başladıysa büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir."
Başkan Erdoğan, insanların artık iş ve aş için Siirt'ten başka yerlere gitmeyeceğini, tam tersine gidenlerin geri dönmeye başlayacağını dile getirdi.
Yüksek teknolojiye dayalı bu tesisin inşaatının salgın şartlarına rağmen, temel atma töreninin üzerinden 18 ay gibi bir süre geçmeden tamamlanmasının ayrıca önemli olduğunu anlatan Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarımızın bu konudaki gayretlerini yakından takip ettim. Bu yatırımı Katarlı ortağı El Atiyye ile hayata geçiren Lineer firmamızın sahibi Fikret Baydarman'a ve yatırımın her aşamasında emeği olan kurumlarımıza, mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum." dedi.
7500 KİŞİYE İŞ SAĞLANACAK
Açılışı yapılan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 575 milyon liralık bir yatırım olduğunu anımsatan Erdoğan, "Şirvan Barajı, inşallah hem enerji üretimimize katkıda bulunacak hem de topraklarımızın verimini artıracak. Siirt-Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz. İlimizin giderek artan ekonomik potansiyelini kullanabilmesine fayda sağlayacak bu ulaşım yatırımı, 57 kilometrelik yolun en kritik yeri olan Botan Çayı'nın üzerinden geçen Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır." ifadelerini kullandı.
Açılışını yaptıkları bir başka önemli ulaşım yatırımının da Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik kısmı olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Aynı şekilde, inşası tamamlanan Pervari'nin çeşitli bölgelerindeki 25 kilometrelik, Kemerli'deki 4,1 kilometrelik, Nergizli ve Boğaztepe'deki 8,6 kilometrelik yolların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Pervari Yolu ile alakalı olarak 1 milyar maliyet, inşallah en geç önümüzdeki Pervari'nin de ihalesini önüme geliyor ve onun ihalesini de yapacağız." dedi.
Siirtlilere daha iyi hizmet vermek için Milli Eğitim Bakanlığı, polis ve jandarma teşkilatlarına ait hizmet binalarının açılışlarını da gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Eğitimde, halk eğitim merkezi, kütüphaneler, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde okulların bulunduğu 30 ayrı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Sağlıkta, sağlığı merkezlerimizden ve sağlık personeli için yapılan lojmanlardan oluşan 10 ayrı yatırımın resmi açılışını da yine bugün yapıyoruz. Merkezde yapımı tamamlanan içinde yüzme havuzları ve sosyal birimlerin yer aldığı spor tesisini, Eruh Gençlik Merkezi'ni resmen hizmete açıyoruz.
Siirt Belediyemizin kendi imkanlarıyla ve çeşitli kurumlarımızın destekleriyle hayata geçirdiği çok sayıda yatırım var. Kızlar Tepesi, Gürses Caddesi, mezbaha binası, itfaiye binası, ilçe otogarı, trafik eğitim parkı, asfaltlama, parke taşı döşeme, kanalizasyon hattı, meydan genişletmesi gibi bu yatırımları da resmen bugün hizmete açıyoruz."
VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN YAKIN ŞAHİDİ SİZLERSİNİZ
Pervari Belediyesinin hizmet binası, spor salonu, mini basket sahaları, tekstil atölyesi hizmetlerinin de resmi açılışlarını da yaptıklarını söyleyen Erdoğan, tüm bu eser ve hizmetlerin Siirt'e ve Siirtlilere hayırlı olmasını diledi.
Bu yatırımların Siirt'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklara, kurumlara, belediyelere ve özel sektörü ayrı ayrı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Siirt'in parlayan yıldızını destekleyecek yeni yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdüreceğiz. Temeli atılmaya hazırlanan fabrikalardan okullara, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar tüm bu yatırımların da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Gündemlerinde Türkiye'ye daha fazla eser kazandırmak, millete daha çok hizmet etmek için yaptıkları ve yapacakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yılda, Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke, insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Türkiye'nin makus talihini yenmek için harekete geçen herkesin önü ya idam sehpalarıyla ya türlü tuzaklarla kesildi." diye konuştu.
DEVLETİN BU KURUMLARI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİL
Milletin, AK Parti'yi iktidara getirdiğinde kendilerinden bu engelleri aşmasını beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları bildirdi:
"Evet Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım bu engellerin üstesinden geldik. Fakat bu CHP'nin, maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat, Merkez Bankasından randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya ve Merkez Bankası, bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar Merkez Bankasından brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp Merkez Bankasının aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi? Bak sana randevu verdiler.
Fakat bunlarda edep, adap yok. Dün de Türkiye İstatistik Kurumuna, randevu filan almadan gitmek istedi. Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan, davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar, ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.
Bak Bay Kemal, bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren, bunları bileceksin. Sen, terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin ve gidemeyeceksin de. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları sürekli olarak yapıyorlar."
Alanda bulunanların "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki sloganına Erdoğan, "Hiç merak etmeyin, biz dimdik ayaktayız. Yeter ki siz bize bu gücü verin ve biz de bunula beraber yola devam edelim. Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal hizmetlere, her alandaki altyapımızı, insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik." yanıtını verdi.
BİZE GÜCÜ YETMEYİNCE MEMURLARA SALDIRMAYA BAŞLADI
Gençler ben sizleri çok seviyorum. Siz TEKNOFEST gençliğisiniz. TEKNOFEST gençliği olarak yapay zekayı siz oluşturacaksınız. Bay Kemal'in dediği gibi değil siz AK Parti'nin yeni dizayn ettiği TEKNOFEST gençliği olarak inşallah geleceğe hazırlanıyorsunuz. Buna hazır mıyız? Maşallah...
Tüm neticeler ortaya koyduğumuz eserlerden istisnasız insanların tamamı yararlanacak. Tek güvencemiz Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğidir. Herkes destek vermek zorunda değil ama hiç olmazsa köstek olunmamasını beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum.
Birilerinin tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri engellemeye çalışmak olmuştur. TÜİK dünyada ilk 20 içinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bizim eserimizdir diyecekleri tek eserleri tek dikili ağaçları yoktur.
CHP'nin hem merkezi olduğu zihniyet siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. Devletin başındaki zat da bize gücü yetmeyince yasalar dışında hareket etme, devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Bunun adı siyaset değildir. Siyaset yanına topladığın azgın grupla TÜİK ve Merkez Bankasını basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek hiç değildir. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilse doldururduk diyor sen önce topladığın rakamlar ortada. Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti kirletiyor.
ERDOĞAN'A BU MİLLETİN YÜZDE 52'Sİ OY VERDİ, SEN KİMSİN...
Bu gençliği görüp 2023 için ne diyebilirim... 2023 için zafer bizim... Bu zat bizim sıkletimiz değil, tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Hala pişkince orada oturmaya devam etmiştir. Buna rağmen kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Memurumuza, işçimize, çiftimize sataşırsa karşısında bizi bulur. gitsin kendi çöplüğünde eşelensin.
Gece gündüz çalışıyoruz. Bu zat küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor. Siyaseti çirkeflik sananların ülkeye hayrı dokunmaz. Bunların yanında terör örgütünün beslediği malum parti var. Ülkeye söyleyecek sözünüz yoksa devletin memuruyla uğraşmayı bırakın. Gayri milli diyor kime... Erdoğan'a oy verene... Erdoğan'a bu milletin yüzde 52'si oy verdi. Sen kimsin... Adama ne derler hadi oradan... Sen önce seçim kazanma nedir onu öğren... Bırakın yalan yanlış bilgilerle insanları töhmet altına sokmayı...
İNŞALLAH 2023'TE MİLLETİMİZ DERSLERİNİ VERECEK
Bunların daha siyasette kimlerle yürüdüğünü söylemeye cesareti yok. Terör örgütü beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? Siirt bunlara gereken dersi verecek.
Bu kadar vizyonsuz bir ekip ülkenin bölgesel çıkarlarını nasıl savunacak... Hepsini 3 günde şamar oğlanına çevirirler. Milletimiz her seçimde şamar oğlanına çeviriyor ama anlamamazlıktan geliyorlar. İnşallah 2023'te milletimiz derslerini verecek.
Ülkemiz gelişmiş ülkeler ligine çıktı. TÜİK'e karşı çıkıyorsun OECD'ye mi karşı çıkıyorsun. Bu yıl sonu itibariyle 10 olarak gösteriyorlar. En yüksek büyüme oranını biz yakaladık biz. IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. CHP IMF'cidir. Otel kulislerinde kulis atanlardandır. 23,5 milyar Dolar borcumuz vardı. 2013'te son taksiti ödedik. İşi bitirdik... Bunlar IMF'cı... Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 126 milyar dolar oldu.
Bu CHP arkasındaki boş tenekeyle ne diyorlar biz şuraya çıkardık. Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Ya Başbakan benim imzayı ben atıyorum, insan utanır...
Cudi'ye huzur geldi mi... Siirt'te geceleri 10-12 sokağa çıkıyor mu? Bunları beraber yaptık. Son 3 yıldır ekonomimizle saldırıyorlar. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları takip ediyoruz. Çözecek adımları atıyoruz. Bay Kemal ne diyordu gel faizi 1'e indir destek vereceğiz. Aynı Bay Kemal yüksek faiz diyor. Bunlar akşam başka sabah başka... Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de... Bu Nas'tır Nas... Faiz zengini zengin fakiri fakir yapar.
Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacağız. Özel sektöre kamudaki fiyat artışları yol gösterici olacak. Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız. Öğretmenlerimiz için ilave imkanlar getiriyoruz. Özel sektörün de istihdamı yükseltme yolunda ücret politikası yürüteceğine inanıyoruz. Yüksek fiyat artışları emtia fiyatlarındaki aşırı yükselmeden kaynaklanıyor. Bir kısmının dengeye oturması bekleniyor.
STOKÇULAR BEDEL ÖDEYECEK
Fahiş fiyatların bir kısmı aç gözlülükten... Bütün malları stoklayanları yakalayınca gereken bedeli ödeyeceklerdir. Döviz kurlarındaki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman aç gözlülüğün izlerini görüyoruz. Tüm bu fiyat hareketlerini makul bir çizgiye oturacağız.
2023'te bir sözü daha yerine getirmenin gururuyla çıkacağız. Tabii bu tabloyu ülkesine inanmayanlara anlatamazsınız. Biz onlara terör örgütlerini tepelediğimizi de anlatamamıştık. Ekonomideki değişimi de anlamasınlar... Milletimiz bizi anlıyor ve destekliyor o bize yeter... Hizmetlerimiz ortada...
19 yılda 12 milyar liralık Siirt'e kazandırdıklarımızı anlatayım... Üniversitemizi açtık... Yurt binaları, spor tesisleri, derslikler açtık. Sağlıkta 560 ayaklı 6 hastane ve sağlık tesisleri hizmete açtık. Siirt'in içme suyu problemini çözmek için adımlar attık. Çiftçimize 650 milyon liralık destek verdik.
Tarıma dayalı sanayi bölgesi için çalışmaları yürütüyoruz. Siirt'te şu anda 60 bin aktif sigortalı sayısı var. Rabbim imkan verdikçe Siirt'e hizmet vermeyi sürdüreceğiz.
SİİRT'E DEV TESİS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kuruldu. Tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek.
Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.
MERAKLA BEKLENEN KÖPRÜ DE AÇILDI
Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü, 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.
Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi. Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.
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